Вечеринка, посвящённая американской поп-культуре — зарубежные поп-хиты в тандеме с электронным звучанием (электро-поп, поп, ритм и блюс, хип-хоп) — атмосфера американских вечеринок из кино — интерактивные зоны — конкурс лучших образов в стиле «американская красотка» с призами — секретный гость Сквад диджеев: Nik Nak, Dimka Batarin, Yana Key, Liza Girlina, Golubka, Zarinv