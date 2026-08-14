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Американская мечта

Happy End Bar & Kitchen, Спиридоньевский переулок, 9с1

Начало:

Завершение:

800₽
Возраст 18+
Вечеринки

Про событие

Вечеринка, посвящённая американской поп-культуре — зарубежные поп-хиты в тандеме с электронным звучанием (электро-поп, поп, ритм и блюс, хип-хоп) — атмосфера американских вечеринок из кино — интерактивные зоны — конкурс лучших образов в стиле «американская красотка» с призами — секретный гость Сквад диджеев: Nik Nak, Dimka Batarin, Yana Key, Liza Girlina, Golubka, Zarinv

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