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Alex Lim

Новослободская улица, 16А

Начало:

Завершение:

1500₽
Возраст 12+
Концерты
Еда

Про событие

Романтичный концерт от того самого «парня в кепке». Александр Лим покорил русскоязычный сегмент интернета своими видео, в которых он проникновенным голосом исполняет хиты на русском, английском, итальянском, турецком и других языках. Прекрасно владеющий русским языком житель Казахстана с корейскими корнями — настоящий человек мира. Самоучка, участник вокальных шоу готовит авторские композиции, продолжает снимать видео и ждёт встречи с тобой.

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