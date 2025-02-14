Романтичный концерт от того самого «парня в кепке». Александр Лим покорил русскоязычный сегмент интернета своими видео, в которых он проникновенным голосом исполняет хиты на русском, английском, итальянском, турецком и других языках. Прекрасно владеющий русским языком житель Казахстана с корейскими корнями — настоящий человек мира. Самоучка, участник вокальных шоу готовит авторские композиции, продолжает снимать видео и ждёт встречи с тобой.