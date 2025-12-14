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Алексей Сысоев. Не жди покоя в странствиях ночных

ДК Рассвет
Столярный переулок, 3к15

Начало:

Завершение:

1500₽
Возраст 12+
Концерты
Необычное

Про событие

Трио для фортепиано, флейты и вибрафона. «Не жди покоя в странствиях ночных» — очень вольный перевод первой строки знаменитого стихотворения Дилана Томаса — «Don’t go gentle into that good night». Для композитора Алексея Сысоева она стала точкой вдохновения и сборки большого камерного сочинения, длящегося более часа. Это трио для фортепиано, флейты и вибрафона пополнило список крупных произвелений композитора наряду со знаменитой фортепианной «Селеной» и циклом «В поисках утраченного времени». Эта музыка сочетает в себе глубокую медитативность, взрывной драматизм и строгость драматургического развертывания. Сочинение написано в рамках программы Союза композиторов России «Ноты и квоты». В ДК Рассвет она прозвучит впервые — это мировая премьера. Исполнители Феодосия Миронова, фортепиано Мария Корякина, флейта Филипп Фитин, вибрафон

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