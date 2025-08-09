Российский стендап-комик, участник шоу «Stand Up» на ТНТ и других юмористических программ. Карьеру в стендапе Алексей начал с выступлений на проектах известного клуба «Stand Up Club на Трубной». В частности, он снимался в «Gong Show», «Шоу историй» и, конечно же, «Roast Battle» («Прожарке»), где добился наибольшего успеха, часто выигрывая баттлы. Оригинальный, временами циничный юмор и харизма комика привлекли к нему большое внимание публики. С 2020 года Стахович выступает на крупнейшем стендап-шоу России — «Stand Up» на ТНТ. После возвращения «Прожарки» на этот телеканал Алексей пополнил ряды участников программы, «прожарив» в числе прочих известного блогера Даню Милохина. Сейчас Стахович параллельно с выступлениями на ТВ-шоу даёт концерты, на которых зрители могут вживую услышать оригинальные шутки и пообщаться с комиком.