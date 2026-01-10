Алексей Квашонкин. Начал заниматься стендапом в 2011 году в Москве. В 2012 году принимал участие в третьем сезоне шоу «Comedy Баттл» на ТНТ. В 2015 году в Москве открылся Stand-Up Club #1 (с 2022 года — «Стендап Клуб на Трубной»), резидентом которого с самого начала является Квашонкин. Участвует в большинстве проектов на ютуб-канале Stand-Up Club #1 и связанном с ним «Третьем канале». Был ведущим шоу «Порараз Бирацца» (2017-2020) и «Энтропия молекулярного котангенса» (2020-2021). Ведет шоу «Книжный клуб». Участвует в «Разгонах», «Шоу историй» и других ютуб-форматах клуба. В 2017 году победил в номинации «Лучший сольный концерт» на первом фестивале «Панчлайн». Вера Котельникова. В 2018 году она присоединилась к шоу «Прожарка», где молодые комики откровенно шутят о звездах. Котельникова также активно участвовала в независимых проектах, включая Stand-up Club #1 и сольное выступление «Попей воды», получившее положительные отзывы. В 2021 году Вера стала постоянной участницей шоу «Правило 34», а в 2022 году появилась в «Комики против кино» на канале «Подкасточная». Вася Шакулин. Вася известен своими проектами «Я в домике», «Самая лучшая викторина на свете», «Рейтинг всего» и «Элементарно, Вася», но до того как взяться за них, Вася играл в КВН, участвовал в Comedy battle и проектах «Сметана ТВ». В КВН он начал играть в 5 классе школы и продолжил в студенческие годы в командах «Щастье» и «Сантехник Алексей». В команде «Крем-Брюле» с Дмитрием Павловым участвовал в первом (дошёл до финала), втором (дошёл до финала) и пятом (дошёл до полуфинала) сезонах «Comedy Баттл». Вася (в рамках размышления о том, какую жизнь еще можно было бы прожить) писал, что мог бы быть «резидентом Камеди, если бы не захотел спать в финале первого сезона Камеди баттла».