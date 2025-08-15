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Ad Nihil и Туга — предвестники зимней стужи и мрака — отправляются в тур по двум городам. В эти дни не будет слышно весёлых песен, лишь тяжёлое эхо серпов и шёпот ветра на фоне утробного рокота двух бас-гитар и песнопений о мире, порождённом злом. В Москве тур поддержит группа Crust.
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