Ad Nihil и Туга — предвестники зимней стужи и мрака — отправляются в тур по двум городам. В эти дни не будет слышно весёлых песен, лишь тяжёлое эхо серпов и шёпот ветра на фоне утробного рокота двух бас-гитар и песнопений о мире, порождённом злом. В Москве тур поддержит группа Crust.