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Ad Nihil, Crust, Туга

Клуб Eclipse, Переведеновский переулок, 21с11

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Завершение:

от 1300₽ до 2000₽
Возраст 18+
Концерты

Про событие

Ad Nihil и Туга — предвестники зимней стужи и мрака — отправляются в тур по двум городам. В эти дни не будет слышно весёлых песен, лишь тяжёлое эхо серпов и шёпот ветра на фоне утробного рокота двух бас-гитар и песнопений о мире, порождённом злом. В Москве тур поддержит группа Crust.

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