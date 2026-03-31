Развивающий мультфильм.. только непонятно что. Уличные хулиганы Ачи и Сипак, один из которых влюблён в Красивую, стараются спасти свои задницы и поиметь какую-то выгоду от обладания ею. Прелесть происходящего в том, что мир в полном смысле зависит от количества испражнений, вырабатываемых жителями, ибо это есть последнее топливо, так как газ и нефть закончились. Перед просмотром данной картины зрителю настойчиво рекомендуется разбить свои очки, если таковые имеются, побрызгать в глаза спреем от насекомых, дезодорантом или бытовым растворителем, надеть маску для сна, мотоциклетный шлем или скафандр, в противном случае, картина может не понравиться. Все показы бесплатные, а бронировать места заранее не нужно. Не забудь паспорт.