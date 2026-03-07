Тяжелый и полный юности альт-рок из Москвы и звучащие 6 команд: «Цикл», «Черновик», «Шестой Округ», «ANEURYSM», «Aquila» и «Solytud» — в программе и ню-метал, и эмо, и гранж, но неизменными останутся искренность и ещё не угасший в глазах огонь. Этот концерт несомненно одарён кучей живой энергии, эмоциями и возможностью быть собой настоящим. Оплата билетов — по ссылке в тг.