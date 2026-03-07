ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Москва
  2. События

Абстрактный фест

Peak Sound
Большая Семёновская улица, 42с3

Начало:

Завершение:

350₽
Возраст 16+
Концерты
Необычное
Фестивали

Про событие

Тяжелый и полный юности альт-рок из Москвы и звучащие 6 команд: «Цикл», «Черновик», «Шестой Округ», «ANEURYSM», «Aquila» и «Solytud» — в программе и ню-метал, и эмо, и гранж, но неизменными останутся искренность и ещё не угасший в глазах огонь. Этот концерт несомненно одарён кучей живой энергии, эмоциями и возможностью быть собой настоящим. Оплата билетов — по ссылке в тг.

Контакты

Телефон

ВКонтакте

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Свидание в темноте «Снова влюбиться»
Свидание в темноте «Снова влюбиться»
c
по

13500₽

День заботы о себе (Wellness Day 2026)
Выбор редакции
День заботы о себе (Wellness Day 2026)

Бесплатно

Погружение в темноту: мир ощущений
Погружение в темноту: мир ощущений
c
по

1850₽

Свидание «Пикник в темноте»
Свидание «Пикник в темноте»
c
по

15500₽

Джазовый бранч с Moscow Ragtime Band
Джазовый бранч с Moscow Ragtime Band

750₽

Мастер-класс по комедийной импровизации: пробное занятие
Популярное
Мастер-класс по комедийной импровизации: пробное занятие

990₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста