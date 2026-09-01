Авиакомпания приглашает тебя присоединиться к мультижанровому рейсу «A5-25». Полёт будет проходить 12 часов по следующему саунд-маршруту: 19:00 • Ибица / 110-125 ударов в минуту 00:00 • Берлин / 128 - 140 ударов в минуту 03:00 • Румыния / 120-135 ударов в минуту Взлёт в 19.00, пожалуйста, не опаздывай. Пилоты готовят особенный маршрут: 19:00 Prometheya spb 20:00 Dr. F. Raccoon 21:00 Cosmic 22:00 Belousov 23:00 Futura (винил) 00:00 Xitrojo 01:00 Piggy 02:00 Xenia Liloo 03:00 Kazanova 04:00 Echolot 05:00 Mescalita 06:00 Секретный гость Регистрация заканчивается за сутки до взлёта.