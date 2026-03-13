Всадник апокалипсиса ближе, чем ты думаешь. Возможно, он даже был у тебя сегодня на пороге. The Пауки (очередной абордаж столицы) M.A.D. band (презентуют клип, отмечают 22 годика) Свадьба Червя (п.п.п. — просто пьют пивко) Пятница 13-ое — не только место кошмарам, это ещё и прибежище хорошего настроения. Где в столь узнаваемую дату взять хорошее настроение? Ну во-первых, как откроешь глаза по утру. Во-вторых, в старом-добром PunkFiction — много ска, много пиратского панка, много позитивных вибраций.