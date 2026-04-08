Театр оперы и балета
Красноярск, улица Перенсона, 2
Театр оперы и балета работает с 1978 года и носит имя знаменитого певца Дмитрия Хворостовского, который на протяжении пяти лет был солистом оперной труппы. Визитная карточка театра — оперный спектакль «Князь Игорь» Бородина, именно с его премьеры началась история КГТОиБ. Почётное место в репертуаре занимает балетная и оперная классика всемирно известных итальянских и русских композиторов: Верди, Чайковского, Доницетти, Римского-Корсакова. Классикой дело не ограничивается. При взгляде на афишу очевидно, что руководители театра подходят к работе творчески — здесь ставят экспериментальные постановки, используют новые интересные формы взаимодействия со зрителями. В репертуаре театра есть спектакль-путешествие и иммерсивный спектакль-экскурсия. Не редкость и альтернативное прочтение хорошо знакомых произведений. https://krasopera.ru
Карта места...