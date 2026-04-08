Красноярский музыкальный театр начинал в 1959 году как театр музкомедии. Первыми спектаклями в репертуаре стали любимые режиссёрами и зрителями оперетты Имре Кальмана — классика жанра, а также другие популярные произведения советских и зарубежных авторов. Театр быстро получил известность и много гастролировал по стране, практически любой спектакль проходил при полном аншлаге. Именно актёры и руководитель Красноярского музыкального театра впервые в РСФСР поставили мюзикл — «Моя прекрасная леди» на музыку Фредерика Лоу. Сегодня в афише много интересных постановок в разных жанрах, но к мюзиклам особое отношение. В 2019 году мюзикл «Винил» в постановке Николая Покотыло был представлен на премии «Золотая маска» в шести номинациях, а главный дирижёр театра Валерий Шелепов получил «Золотую маску» за лучшую работу дирижёра. https://muztk.ru
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