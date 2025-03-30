Zuma Dionys — артист, чьи треки громко звучат на танцполах от Ибицы до Burning Man. Его музыка объединяет звучание разных эпох и культур, создавая пространство для гармонии и новых открытий. Выступая за рубежом и в России, Zuma Dionys делится своей философией единства и стремлением соединить людей через своё звучание. Сеты артиста — увлекательное путешествие, где живые этнические мотивы переплетаются с глубокой электроникой, а каждая его композиция возникает на стыке традиций и эмоций.