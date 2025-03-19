Музыка Zoloto внушает чувство подлинной внутренней свободы. Словно прикосновение к чему-то большему. Вероятно, это называется простым единственным словом: любовь. Zoloto едет в большой тур с новым шоу «Перевоплотиться», где исполнит песни с нового альбома и те, что уже давно в твоём плейлисте.