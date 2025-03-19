ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
Выбор редакции
  1. Красноярск
  2. События

Zoloto

Высотная улица, 35А/1

Начало:

Завершение:

от 2000₽ до 5000₽
Возраст 16+
Концерты

Про событие

Музыка Zoloto внушает чувство подлинной внутренней свободы. Словно прикосновение к чему-то большему. Вероятно, это называется простым единственным словом: любовь. Zoloto едет в большой тур с новым шоу «Перевоплотиться», где исполнит песни с нового альбома и те, что уже давно в твоём плейлисте.

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Cream Soda
Выбор редакции
Cream Soda

от 2500₽

мукка
мукка

от 2000₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста