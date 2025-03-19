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Про событие
Музыка Zoloto внушает чувство подлинной внутренней свободы. Словно прикосновение к чему-то большему. Вероятно, это называется простым единственным словом: любовь. Zoloto едет в большой тур с новым шоу «Перевоплотиться», где исполнит песни с нового альбома и те, что уже давно в твоём плейлисте.
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