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Женский стендап

Гранд Холл Сибирь, улица Авиаторов, 19к2

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Завершение:

от 1600₽ до 5500₽
Возраст 18+
Стендап

Про событие

Первое шоу, которое стало площадкой для женщин-комиков. Женский юмор может шокировать — если ты думаешь, что женщины не ругаются, не жалуются на детей и ещё множество всяких «не». Для комиков проекта нет запретных тем. Они честно говорят о том, что их не устраивает. Девушки откровенно и смешно высмеивают стереотипы семейной жизни, которые столетиями культивировались в обществе, откровенно заявляют о том, что быть хорошей матерью вообще-то очень сложно, и о том, как важно в замужестве оставаться отдельной личностью со своими интересами. Приготовься к тому, что женский юмор может шокировать. Будет правда. Будет жёстко! На сцене: Мария Маркова, Надя Джабраилова, Белла Малу, Елизавета-Варвара Аранова, Вика Македонская, Инга Стоколяс Организатор оставляет за собой право вносить изменения в состав артистов.

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