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  1. Красноярск
  2. События

Женский StandUp

Но это не точно, улица Молокова, 21

Начало:

Завершение:

от 700₽ до 1000₽
Возраст 18+
Стендап

Про событие

Концерт от красноярских комикесс. Тебя ждёт вечер искренних, живых историй от прекрасной половины красноярской стендап-индустрии. Это особый взгляд на повседневное, на то, что чувствуют и о чём думают современные девушки. Разные голоса, разный опыт — в каждой шутке что-то узнаваемое: про людей, про рутину, про то, с чем сталкиваешься каждый день.

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