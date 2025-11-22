Концерт от красноярских комикесс. Тебя ждёт вечер искренних, живых историй от прекрасной половины красноярской стендап-индустрии. Это особый взгляд на повседневное, на то, что чувствуют и о чём думают современные девушки. Разные голоса, разный опыт — в каждой шутке что-то узнаваемое: про людей, про рутину, про то, с чем сталкиваешься каждый день.