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Женские подкаты
Бар «Штаб», проспект Мира, 86
Начало:
Завершение:
от 300₽ до 500₽
Возраст 18+
Стендап
Про событие
Всё обаяние и юмор женского мира сконцентрируются в одном месте, чтобы добиться твоего заветного «да». Женские подкаты - это романтическо-юмористическое шоу, в котором девушки комики докажут, что парня можно завоевать даже с помощью юмора.
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