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Женские подкаты

Бар «Штаб», проспект Мира, 86

Начало:

Завершение:

от 300₽ до 500₽
Возраст 18+
Стендап

Про событие

Всё обаяние и юмор женского мира сконцентрируются в одном месте, чтобы добиться твоего заветного «да». Женские подкаты - это романтическо-юмористическое шоу, в котором девушки комики докажут, что парня можно завоевать даже с помощью юмора.

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