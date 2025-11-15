Краткая история эротического кино + арт-завтрак с Максимом Конаревым. Поговоришь о том, что такое «эротическое кино» — когда оно является искусством, а когда нет. Проследишь историю киноэротики, её отличия от порнографии и выяснишь, какие авторы и как воплощали эту смелую тему на экране. Посмотришь, как выглядела европейская и голливудская киноэротика времён сексуальной революции на примерах «Калигулы» (1979, реж. Тинто Брасс) и «9 1/2 недель» (1985, реж. Эдриан Лайн). Узнаешь, как и почему в 1990-х в эротику проник триллер — обратишься к «Основному инстинкту» (1992, реж. Пол Верховен). Рассмотришь как преобразилось эротическое кино в эпоху доступного интернета — в этом нам помогут фильмы «Стыд» (2012, реж. Стив МакКуин) и «Любовь» (2015, реж. Гаспар Ноэ). Узнаешь, как устроено эротическое кино и о чём оно может рассказать, дополнят встречу нежным сет-дизайном столов, вкусной едой и красивыми фотокарточками на память. Стоимость билета: Для свидания с собой — 2500 руб. Для парного билета для свидания с близким — 4000 руб.