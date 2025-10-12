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Зато у них были свои маленькие радости

Исторический квартал, улица Горького, 15

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Бесплатно
Возраст 16+

Про событие

Какие бывают чудные ритуалы, привычки, приметы и увлечения у творческих людей? Набоков, Камю, Моне, Чехов, Линч, Ван Гог. Любимые насекомые, кулинарные эксперименты, спорт, создание красивого уголка планеты, прогулки, зеркала и обрывки бумаг... На лекции с Мариной поговоришь о том, какие необычные, забавные или уютные ритуалы, привычки и увлечения встречались у известных деятелей искусства. Узнаешь, какую роль «маленькие радости» играли в их жизни и творчестве и почему так важно ритуализировать свою повседневность. Вдохновишься на свои ритуалы и чудесно проведёшь утро в тёплой компании. Впечатления от лекции дополнят необычные ароматы от Dom Parfum. Вход свободный по предварительной брони столиков. Забронировать стол можно по номеру телефона: 7-913-507-37-08 или в ТГ по кнопке «Купить билет».

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