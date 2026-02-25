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  1. Красноярск
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Закрытый Микрофон

Хэдлайнер, улица Молокова, 56

Начало:

Завершение:

от 500₽ до 700₽
Возраст 18+
Стендап

Про событие

Закрытый микрофон — площадка для проверки материала опытными красноярскими комиками. Комики расскажут свой свежий материал и гарантированно поднимут тебе настроение.

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