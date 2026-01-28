Закрытый микрофон — площадка для проверки материала опытными красноярскими комиками. Для постоянных зрителей — это возможность услышать новые шутки от наших резидентов, для новых гостей — отличный вариант знакомства с объединением Стендап Сибирь. Комики расскажут свой свежий материал и гарантированно поднимут тебе настроение.