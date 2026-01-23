Xolidayboy – один из ярчайших представителей новой волны российской музыки. Его хиты «Океаны», «Мания», «Моя хулиганка», «Love again» и многие другие набирают десятки миллионов прослушиваний на цифровых платформах. Песня «Пожары» была отмечена «Новым Радио» как лучший сингл, а на премии МУЗ-ТВ артиста признали «Прорывом года». Выступления Xolidayboy известны своей энергетикой: на концертах всегда царит атмосфера драйва, искренних эмоций и настоящего живого шоу. В программе концерта прозвучат самые любимые хиты и новые треки.