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Xolidayboy

Арена.Север, улица 9 Мая, 74

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от 3500₽ до 8500₽
Возраст 16+
Концерты

Про событие

Xolidayboy – один из ярчайших представителей новой волны российской музыки. Его хиты «Океаны», «Мания», «Моя хулиганка», «Love again» и многие другие набирают десятки миллионов прослушиваний на цифровых платформах. Песня «Пожары» была отмечена «Новым Радио» как лучший сингл, а на премии МУЗ-ТВ артиста признали «Прорывом года». Выступления Xolidayboy известны своей энергетикой: на концертах всегда царит атмосфера драйва, искренних эмоций и настоящего живого шоу. В программе концерта прозвучат самые любимые хиты и новые треки.

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