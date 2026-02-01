Winter Ritual Fest
Эрмитаж, улица Сурикова, 12/6
Начало:
Завершение:
от 700₽ до 1100₽
Возраст 16+
Концерты
Про событие
Вечер плотного, заряженного звука, мрачная атмосфера и три причины выйти из зимней спячки. На сцену выйдут и совершат ритуал: Birth of the Monolith г. Кемерово — Post black metal /sludge Fallen lives — Atmospheric Black Metal Heskain — Black Death Metal
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