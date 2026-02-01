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Winter Ritual Fest

Эрмитаж, улица Сурикова, 12/6

Начало:

Завершение:

от 700₽ до 1100₽
Возраст 16+
Концерты

Про событие

Вечер плотного, заряженного звука, мрачная атмосфера и три причины выйти из зимней спячки. На сцену выйдут и совершат ритуал: Birth of the Monolith г. Кемерово — Post black metal /sludge Fallen lives — Atmospheric Black Metal Heskain — Black Death Metal

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