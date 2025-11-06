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Выставка финалистов премии Scan Awards

«Культ», проспект Мира, 86

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от 200₽ до 350₽
Возраст 12+
Выставки

Про событие

Групповая выставка, где будут представлены работы номинантов главной премии Сибири в области современного искусства. Эксперты выбрали двадцать одного финалиста: трёх лучших в каждой из семи номинаций — «Художник года», «Проект года», «Проект года. Малая форма», «Открытие года», «Красноярская премия», «Современная фотография» и «Медиаарт». Всех номинантов премий и их проекты собрали в единую экспозицию. Благодаря разнообразию номинаций выставка получилась такой же многообразной по представленным медиумам: на ней можно увидеть живопись и фотографию, медиаарт и кинетические скульптуры. Масштабные проекты дополнены документацией — видео, текстами и фотографиями. Так ты сможешь увидеть их глазами экспертов, которые оценивали каждый из представленных проектов. Режим работы: пн-пт: 11:00-21:00 сб-вс: 11:00-20:00 (13 ноября выставка не работает) Стоимость билета: 350 рублей Льготные билеты (пенсионеры, студенты, дети 8-17): 200 рублей Дети до 7 лет – бесплатно

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