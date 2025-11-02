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Встреча памяти Джорджо Армани

Квартира академика, улица Академгородок, 66

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Бесплатно
Возраст 14+

Про событие

Джорджо Армани — человек, который изменил представление о стиле, элегантности и силе минимализма. Преподаватели Сибирской школы дизайна, практикующие дизайнеры одежды, поделятся историей жизни и становления великого дизайнера, а также своими мыслями о вдохновении, которое он принёс в мир моды, его революционных подходах и неподражаемом стиле. Почему это интересно: — Несколько разных мнений на одно великое имя в формате дискуссии — Ты можешь не только слушать, но и участвовать в обсуждении — Получишь инсайты, которые помогут иначе смотреть на моду и собственное творчество и презентацию-пособие по истории модного дома «Джорджо Армани». Вход свободный, но необходима предварительная запись.

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