Джорджо Армани — человек, который изменил представление о стиле, элегантности и силе минимализма. Преподаватели Сибирской школы дизайна, практикующие дизайнеры одежды, поделятся историей жизни и становления великого дизайнера, а также своими мыслями о вдохновении, которое он принёс в мир моды, его революционных подходах и неподражаемом стиле. Почему это интересно: — Несколько разных мнений на одно великое имя в формате дискуссии — Ты можешь не только слушать, но и участвовать в обсуждении — Получишь инсайты, которые помогут иначе смотреть на моду и собственное творчество и презентацию-пособие по истории модного дома «Джорджо Армани». Вход свободный, но необходима предварительная запись.