Тёплый «лисий» концерт в ламповой обстановке от одного из самых лиричных и чувственных исполнителей. Vspak исполнит главные хиты и презентует альбом «Терапия». В перерывах между песнями будет читать собственную поэзию из нового сборника стихов. Каждый Лис получит лучи внимания, поддержку и возможность спеть с исполнителем свои любимые треки.