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Vspak

Бар 64/6, ул. Качинская 64/6

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от 1400₽ до 1900₽
Возраст 12+
Концерты

Про событие

Тёплый «лисий» концерт в ламповой обстановке от одного из самых лиричных и чувственных исполнителей. Vspak исполнит главные хиты и презентует альбом «Терапия». В перерывах между песнями будет читать собственную поэзию из нового сборника стихов. Каждый Лис получит лучи внимания, поддержку и возможность спеть с исполнителем свои любимые треки.

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