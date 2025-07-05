Всем моим собакам
Креативное пространство «Индустрия», ул. Ады Лебедевой, 93В
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Бесплатно
Возраст 12+
Выставки
Про событие
Это графические истории, рассказанные в стиле детских раскрасок и визуальных новелл. Сюжеты работ Златы Светличной вырастают из собственного опыта художницы и документальных материалов: серии интервью с хозяевами собак, подготовленных к выставке исследовательницей Софьей Островской. Организаторы о выставке: «Мы часто воспринимаем собак как членов семьи или друзей. Наблюдаем за ними, делаем выводы о характерах, сближаемся с питомцами не меньше, чем с людьми. Выставка «Всем моим собакам» посвящена такому опыту близости — одновременно личному и общечеловеческому».
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