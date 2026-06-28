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Все персонажи вымышленные: Gorillaz, Глюк'oZa и другие виртуальные группы

Oasis social club, проспект Мира, 75с1

Начало:

Завершение:

Бесплатно
Возраст 12+
Необычное

Про событие

Как группа может стать цифровым персонажем? Почему виртуальные музыканты собирают миллионы слушателей? И как технологии меняют само понятие коллектива? На лекции вместе с Ксюшей разберёшь: — Gorillaz — самая известная виртуальная группа с вымышленными персонажами — ABBA Voyage — как легендарный коллектив вернулся в виде цифровых аватаров — Глюкоза — судьба отечественного примера аватара — японские и корейские проекты на стыке музыки и цифрового искусства — художественные команды из NFT, медиаарта и перформанса От музыки до театра и танца — посмотришь, как цифровой образ становится не просто оболочкой, а полноценной частью творчества. Вход свободный по предварительной брони столиков.

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