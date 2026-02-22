«Время пить чай» — это не просто пауза в середине напряжённого дня. Это культурный жест, в котором встречаются история, память и искусство. На лекции участники рассмотрят чаепитие как особый визуальный и смысловой код, позволяющий исследовать эпохи и русское искусство. Многовековые традиции чаепития отразились в народном творчестве, промыслах, произведениях важнейших русских художников. На лекции участники поговорят о том, чем отличается викторианская традиция чаепития, как она отразилась в живописи; в чем значение чайного натюрморта в картинах русских художников и в чем секреты чайных натюрмортов Бориса Кустодиева и Игоря Грабаря. Эта встреча — приглашение увидеть в «обычном» мотиве ключ к исследованию русского искусства. Лектор предложит поразмышлять о том, как чай и искусство способны соединять людей, культуры и смыслы. На лекции вы узнаете: — Каким образом тема чая отпечаталась в культурных традициях разных цивилизаций? — Как выглядит викторианская традиция чаепития в английской и американской живописи? — Каково своеобразие образов чаепития в русской живописи? Лектор: Смолина Майя Гавриловна, кандидат философских наук, искусствовед, старший научный сотрудник отдела декоративно-прикладного искусства нашего музея.