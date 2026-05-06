Юмористическое шоу, где комики расследуют детективное дело. Историю участники услышат впервые и будут на твоих глазах искать ответы на вопросы, которые подкинет ведущий. На этой неделе комики попытаются раскрыть дело из Англии 19 века о пропавшем завещании.