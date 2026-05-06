Возможно, криминал
улица Карла Маркса, 102А
Начало:
Завершение:
от 400₽ до 500₽
Возраст 18+
Стендап
Про событие
Юмористическое шоу, где комики расследуют детективное дело. Историю участники услышат впервые и будут на твоих глазах искать ответы на вопросы, которые подкинет ведущий. На этой неделе комики попытаются раскрыть дело из Англии 19 века о пропавшем завещании.
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