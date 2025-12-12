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Воркшоп «Натюрморт придворного живописца. Пластилинопись»

Индустрия, улица Ады Лебедевой, 93В

Начало:

Завершение:

Бесплатно
Возраст 12+
Необычное
Мастер-классы

Про событие

Пластинопись созвучна духу штудий придворного живописца Азбуниака и жанру vanitas — воплощению красоты повседневности и при этом – бренности всего, что людей окружает. Вместе с Андреем Шмалием участники попробуют применить в работе уникальный метод, в котором воздушный пластилин становится масляной краской, а пальцы – кистью художника. Участие бесплатное, но необходима регистрация.

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