Воркшоп «Натюрморт придворного живописца. Пластилинопись»
Индустрия, улица Ады Лебедевой, 93В
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Завершение:
Бесплатно
Возраст 12+
Необычное
Мастер-классы
Про событие
Пластинопись созвучна духу штудий придворного живописца Азбуниака и жанру vanitas — воплощению красоты повседневности и при этом – бренности всего, что людей окружает. Вместе с Андреем Шмалием участники попробуют применить в работе уникальный метод, в котором воздушный пластилин становится масляной краской, а пальцы – кистью художника. Участие бесплатное, но необходима регистрация.
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