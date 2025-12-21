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  1. Красноярск
  2. События

Волшебная коллажная практика

«Давайте перейдём», проспект Мира, 56

Начало:

Завершение:

1200₽
Возраст 18+
Мастер-классы

Про событие

Коллажная практика, которая исследует твои желания веру в чудеса. Через работу с образами, фактурами, цветом и символами ты будешь говорить о своих желаниях, надеждах нового года и чудесах, которые рождаются внутри каждого человека. Не важно, умеешь ли ты рисовать или работать с бумагой, важно одно: быть готовым немного поверить в чудо. Все материалы включены, гостей угостят чаем и домашним пирогом.

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