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Внутри ДНК: 300 000 лет борьбы, любви и миграций

улица Борисова, 5

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Завершение:

Бесплатно
Возраст 6+

Про событие

История человечества — это не только книги и артефакты. Она записана внутри каждого. Как человек научился вчитываться в мелкий шрифт, зашифрованный в молекулах ДНК? И какие открытия палеонтологии и молекулярной биологии помогли восстановить пути миграции древних людей, находить следы встреч и узнать, как формировался современный человек? На лекции разберёшь, как работает этот молекулярный архив, почему в нашей ДНК до сих пор сохраняются фрагменты Неандертальцев и Денисовцев, и за какие особенности отвечают гены людей других видов. Элина Стоянова — биолог, научный журналист Университета «Сириус», член редакций Биомолекулы и Сириус.Журнала. Автор научно-популярных книг, в том числе книги «Расплетая ДНК». Лауреат премии «Книга года 2025» для подростков. Номинант премии Рубакина и премии LiveLib.

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