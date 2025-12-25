Зажигай свой внутренний свет на ресурсной встрече, где ты сможешь наполниться и поблагодарить за всё 2025 год. В пространстве сочетаются телесные практики, творчество, вкусовые впечатления и общение — всё для того, чтобы завершить 2025 год в состоянии наполненности. В программе тебя ждёт: • Телесная практика. Мягко и бережно вернёшься в своё тело, сбросишь накопленное напряжение и заземлишься • Творческие мастер-классы. Создашь своими руками новогодние украшения и небольшую картину-вдохновение, которая будет согревать тебя весь год. • Чайная церемония. Насладишься вкусом и ароматом особого чая, пробуждая все чувства • Метафорические карты. С помощью карт поблагодаришь 2025 год за все уроки и свершения и заглянешь с надеждой в будущее Важно: Надень удобную одежду, в которой тебе будет комфортно заниматься практикой и которая при этом создаст ощущение уюта для продолжения вечера в тёплой компании.