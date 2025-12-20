Любишь панковские концерты, но ненавидишь утреннюю головную боль? Это будет акустический панк-концерт, специально созданный для твоего похмельного состояния. Здесь гитара играет тихо-тихо, барабаны вышли из зала, а Вова Старый старается кричать чуть тише обычного, чтобы твои уши не просили добавки. Этот концерт станет идеальным поводом встретиться с вокалистом группы Влом!, потрещать за жизнь, послушать кучу разных историй и конечно спеть лучшие песни группы. Поддерживай здоровье своей печени — самая мягкая панк-вечеринка города.