Как совместить фирменный панк-рок и юмористические хулиганские тексты на злобу дня? Ответ на этот и другие вопросы знает лихая братия с берегов Томи, что в Западной Сибири, возглавляемая Владимиром Красильниковым. Под песни группы любой может удариться в пого-пляс или в алко-загул, а совместив приятное с бесполезным, получить алко-денс-панк, безо всяких цыган, которые куда-то запропастились, наверное, помешали очередные «Кузлы». Драйв, скорость, наглость — всё это так и прёт из музыки группы ВЛОМ! Попрёт и тебя, панк-рокер.