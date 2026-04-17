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Влом!

Клуб 64/6, Качинская улица, 64/6

Начало:

Завершение:

800₽
Возраст 18+
Концерты
Необычное

Про событие

Как совместить фирменный панк-рок и юмористические хулиганские тексты на злобу дня? Ответ на этот и другие вопросы знает лихая братия с берегов Томи, что в Западной Сибири, возглавляемая Владимиром Красильниковым. Под песни группы любой может удариться в пого-пляс или в алко-загул, а совместив приятное с бесполезным, получить алко-денс-панк, безо всяких цыган, которые куда-то запропастились, наверное, помешали очередные «Кузлы». Драйв, скорость, наглость — всё это так и прёт из музыки группы ВЛОМ! Попрёт и тебя, панк-рокер.

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