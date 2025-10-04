ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Красноярск
  2. События

ВЛОМ!

Эрмитаж, улица Сурикова, 12/6

Начало:

Завершение:

от 800₽ до 1400₽
Возраст 16+
Концерты

Про событие

Этой осенью, в октябрьский субботний вечер Вован «Старый» Красильников со своей командой ВЛОМ! раздаст весёлого злободневного мелодичного и честного панк-хардкора. Слушая их композиции можно невольно прыснуть в штанишки от смеха. Естественно, не обойдётся без слэма, сёркол-пита и всех этих танцев пого. Поверь — ноги сами несут в пляс.

Контакты

Телефон

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Cream Soda
Выбор редакции
Cream Soda

от 2500₽

мукка
мукка

от 2000₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста