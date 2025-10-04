Этой осенью, в октябрьский субботний вечер Вован «Старый» Красильников со своей командой ВЛОМ! раздаст весёлого злободневного мелодичного и честного панк-хардкора. Слушая их композиции можно невольно прыснуть в штанишки от смеха. Естественно, не обойдётся без слэма, сёркол-пита и всех этих танцев пого. Поверь — ноги сами несут в пляс.