Выставка, где можно увидеть парадокс того, как визуально показать тишину в пространстве шумного бара. «Визуальная тишина» — персональная выставка Евгения Спиридонова, также известного как Евгений Add. Проект объединяет серию минималистичных уличных фотографий, где привычные фрагменты города — стены, окна, световые пятна и пустые фасады превращаются в образы внутреннего состояния. Здесь тишина — это не пустота, а насыщенное присутствие. Одиночество — не изоляция, а форма диалога с самим собой. Каждый кадр, как выдох и белое пространство между фразами, в котором рождается смысл. Вход свободный, но если хочется с комфортом провести вернисаж лучше забронировать стол: +7 (953) 840-4243