Сольный инструмент часто считают одиноким. Но когда оркестр уходит – каждая нота обретает титанический вес. Виолончель звучит так, будто унаследовала дух и энергию всего коллектива. Этот концерт – посвящение инструменту. От барочной полифонии Баха – к спектральной магии Саариахо и математике Ксенакиса. Современная классика без компромиссов и без дистанции. Ты услышишь виолончель на расстоянии вытянутой руки – без академической формальности. И премьеру Дарьи Луценко – в первый раз. Программа: 1. И.С.Бах - Прелюдия и сарабанда из сюиты 2 ре минор 2. Настасья Хрущёва - «Медленно и неправильно» 3. Дарья Луценко - Премьера 4. Кайя Саариахо - «Spins and spells» 5. Янис Ксенакис - «Kottos»