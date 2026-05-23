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  1. Красноярск
  2. События

Винный вечер с лепкой

Колокол, проспект Мира, 37

Начало:

Завершение:

3800₽
Возраст 18+
Мастер-классы
Еда

Про событие

Необычный формат мастер-класса, где встречаются вино и керамика. Что тебя ждёт: — Погружение в мир вина с профессиональным сомелье — Дегустация трёх сортов — Творческая часть: лепка тарелки — Медитативный мастер-класс и удовольствие от процесса Все материалы включены: глина, инструменты, глазури. Сначала будет творческая работа с глиной под руководством мастера, затем дегустация.

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