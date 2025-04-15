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Виктор Комаров

улица Бограда, 134

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от 1600₽ до 3000₽
Возраст 18+
Стендап

Про событие

Комик подготовил новую программу и отправляется в большой тур по России! Тебя ждёт сольный Stand-up концерт и его фирменная магия импровизации. Будет очень весело! Виктор Комаров — один из самых опытных комиков в стране. Уйдя с известного телеканала, Виктор начал сольную карьеру, активно ведёт Ютуб канал, а ещё неизменно круто общается со зрителями и выдаёт прекрасные монологи на понятные миллионам темы.

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