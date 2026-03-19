Узнаешь из первоисточников, как создавались и исполнялись культовые песни 60-70-х. Эпохи, неразрывно связанной с острейшими социальными конфликтами и неравенством, при этом подарившей нам шедевры дизайна, музыки и кино. В этот весенний вечер говоришь о Нине Симон, Арете Франклин, Кэнди Стэйтон и Этте Джеймс, слушаешь, вспоминаешь, вдохновляешься. Лекцию читает Василий Юрченко, диджей, основатель комьюнити Tempers и проекта Fransis Club.