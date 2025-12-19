Помнишь, как было в детстве: ты в смешном и милом костюме зайчика или принцессы, вокруг все нарядные, играет любимая музыка, стоит большая красивая ёлка, за окном идёт снег, и ты веришь, что всё впереди, мечты сбываются и чудеса происходят. Здесь будет то же самое, но для взрослых. Вечерний предновогодний утренник: взрослыми все стали, но в чудо, конечно, верить не перестали. В программе: — Живая музыка: хиты 2000-х и современности от красноярской группы «Шаг вперёд». Будешь танцевать под песни Андрея Губина, Юлии Савичевой, Вани Дмитриенко, Полины Гагариной, Жени Трофимова, Макса Коржа, групп «Звери», «Dabro», «Градусы», «Корни», «Руки Вверх» — Большая и нарядная ёлка с огоньками: желания, которые загадываются рядом с ней, сбываются — Блёсточки на щёчках: всем гостям в этот вечер к образам добавляем глиттер-сияния — Самые новогодние фотокарточки от нашего фотографа Наташи Смирновой. Тебе предлагают красиво нарядиться, чтобы быть звёздочкой этого вечера:)