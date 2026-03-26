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  1. Красноярск
  2. События

Вечер любования цветами

Музей усадьба Сурикова, улица Ленина, 98

Начало:

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500₽
Возраст 12+
Мастер-классы

Про событие

Весна в Японии — это время цветения сакуры, ради которого трудолюбивые жители Страны восходящего солнца приостанавливают темп жизни, семьями отправляются в парки и наслаждаются кратковременной красотой цветущих деревьев. — Тебе расскажут о значении Ханами для японцев и о первоцветах в России и Японии — Художник Юлия Юшкова проведёт мастер-класс по рисунку масляной пастелью. На мастер-классе ты изобразишь цветение сакуры. — Цветочная галерея украсит зал музея композицией из растений на кензане Записаться на встречу можно по номеру телефона.

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