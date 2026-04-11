Зажечь в себе огонёк или даже разжечь яркий костёр весной жизненно необходимо с помощью любимых песен. Время расслабиться и получить удовольствие от симбиоза культовой музыки и английского языка. Здесь принимают в пространстве всех страждущих и рвущихся петь со всей душой. Совсем не важен уровень английского языка и способность к вокалу — важен лишь настрой: отдаться музыке и представить себя на месте любимых исполнителей. Этим вечером тебе будут подпевать Нина Симон, Мадонна, Кайли Миноуг, Адель, Стинг, Бруно Марс и другие. Что будет? — 2 часа веселья: несколько раундов караоке, твои любимые песни и разговоры на английском — домашний пирог с любовью — свои закуски и напитки можно брать Для какого уровня? — Для любого уровня