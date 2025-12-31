ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Красноярск
  2. События

Вай Мэ Ночь

Дзеими, улица Перенсона, 2А

Начало:

Завершение:

от 5000₽ до 11000₽
Возраст 18+
Концерты
Вечеринки

Про событие

Ресторан-праздник будет отмечать главный день в году с грузинским размахом: ярко, щедро, незабываемо. Скажи новому 2026-му громкое «Гамарджоба». Что тебя ждёт: - Живое исполнение любимых песен - Театральные представления - Зажигательные ведущие - Фотограф, видеограф, фотозоны - Специальным меню, которое бренд-шеф подготовил специально для этого мероприятия - Конкурсами и подарками с грузинским настроением - Боем курантов и речью президента - Диджеем и танцами до 5 утра Стоимость билета: 5 000 руб. Депозит на человека: 6 000 руб. Предзаказ обязателен. Бронь и подробности по номеру телефона.

Контакты

Телефон

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Cream Soda
Выбор редакции
Cream Soda

от 2500₽

мукка
мукка

от 2000₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста