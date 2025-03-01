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  1. Красноярск
  2. События

Вася Шакулин

Yushin Brothers
улица Карла Маркса, 102А

Начало:

Завершение:

от 1500₽ до 1800₽
Возраст 18+
Стендап

Про событие

Вася Шакулин — питерский комик, монологи которого отличаются искренностью, креативом и неординарными темами. Стендапу Васи характерны, самобытность и нестандартное мышление.

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