Вася Шакулин
улица Карла Маркса, 102А
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Завершение:
от 1500₽ до 1800₽
Возраст 18+
Стендап
Про событие
Вася Шакулин — питерский комик, монологи которого отличаются искренностью, креативом и неординарными темами. Стендапу Васи характерны, самобытность и нестандартное мышление.
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