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Вася Медведев

Yushin Brothers
улица Карла Маркса, 102А

Начало:

Завершение:

от 1000₽ до 1600₽
Возраст 18+
Стендап

Про событие

Сольный стендап-концерт Васи Медведева — участника проектов Standup club № 1, подкаста «2 феникса» и обладатель концерта на specialscomedy.com Его выступления — это смесь иронии, неожиданных выводов и глубоких размышлений, после которых смех и инсайты приходят одновременно. На его концертах нет поверхностных тем, только меткие наблюдения, абсурдные разгоны и честная комедия. Такой стендап не просто смешит, а заставляет взглянуть на мир по-другому — так, как на него смотрит только сам комик.

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