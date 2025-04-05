Вася Медведев
улица Карла Маркса, 102А
Начало:
Завершение:
от 1000₽ до 1600₽
Возраст 18+
Стендап
Про событие
Сольный стендап-концерт Васи Медведева — участника проектов Standup club № 1, подкаста «2 феникса» и обладатель концерта на specialscomedy.com Его выступления — это смесь иронии, неожиданных выводов и глубоких размышлений, после которых смех и инсайты приходят одновременно. На его концертах нет поверхностных тем, только меткие наблюдения, абсурдные разгоны и честная комедия. Такой стендап не просто смешит, а заставляет взглянуть на мир по-другому — так, как на него смотрит только сам комик.
На картеКарта места...
Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий
Найди свою компанию
на вечер или человека
на всю жизнь:
● Посмотри анкеты
● Напиши тому, с кем совпадают интересы
● Выбери место или событие для встречи