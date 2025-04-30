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Про событие
Большое событие для любителей классической живописи — впервые в Красноярске 40 подлинных работ Серова из фондов Третьяковки и Русского музея. Особенно присмотрись к ростовому портрету отца художника — Александра Серова, написанному по памяти, «лисичьему» личику светской тусовщицы Мары Олив и почти абстрактной «Русалке», которую зря считают неудачей мастера. Можно записаться на экскурсию по телефону 263-03-53, чтобы узнать биографический контекст полотен.
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