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Уютный осенний маркет
улица Ломоносова, 50/1
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Про событие
Тёплый и уютный осенний маркет, где тебя будут ждать тыквы, пледы, локальные бренды, урожай, горячий чай, кофе, фуд-корт, лекторий, творчество и атмосфера. Полная программа мастер-классов: https://vk.com/artcraftfest?w=wall-149926509_1396 Маркет будет работать 4 и 5 октября с 12:00 до 18:00.
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