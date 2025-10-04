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Уютный осенний маркет

улица Ломоносова, 50/1

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Бесплатно
Возраст 0+
Фестивали
Мастер-классы
Еда

Про событие

Тёплый и уютный осенний маркет, где тебя будут ждать тыквы, пледы, локальные бренды, урожай, горячий чай, кофе, фуд-корт, лекторий, творчество и атмосфера. Полная программа мастер-классов: https://vk.com/artcraftfest?w=wall-149926509_1396 Маркет будет работать 4 и 5 октября с 12:00 до 18:00.

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